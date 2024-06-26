Усик віддає свій пояс IBF у надважкій вазі в подарунок Джошуа та Дюбуа

21 вересня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться поєдинок між Даніелем Дюбуа і Ентоні Джошуа

Олександр Усик (Фото: ЕРА)

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, український боксер Олександр Усик подарував свій пояс IBF для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Про це він заявив в Instagram.

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"Усім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, що пояс IBF важливий для вас <...> Назвемо це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу за все! Слава Україні!" – сказав Усик у відеозверненні.

Під роликом боксер написав, що "світ любить сильних".

21 вересня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться поєдинок між Дюбуа і Джошуа.

37-річний Усик став абсолютом у надважкій вазі у травні, коли здолав Тайсона Фʼюрі роздільним рішенням суддів. Реванш планують провести 21 грудня.

У серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа і зберіг титули чемпіона світу, за версіями IBF, WBO та WBA у надважкій вазі.

За результатами бою з Ф'юрі, що відбувся в ніч проти 19 травня, Усик зберіг титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював пояс WBC, яким володів Ф'юрі.

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