$80 000 за "золото". Усик пообещал украинским олимпийцам награду за медали

За первое место Усик обещает $80 000, за "серебро" – $70 000, а за "бронзу" – $50 000

Александр Усик (Фото: ЕРА)

До недавнего времени абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе, украинский боксер Александр Усик пообещал выплатить из собственного кармана членам олимпийской сборной Украины по боксу призовые, если те смогут добыть в борьбе медали в Париже. Об этом сообщает Reuters.

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На Олимпиаде-2024 Украину в боксе представят Айдер Абдураимов (до 57 кг), Александр Хижняк (до 80 кг) и Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг). Усик делает все, чтобы поддержать их, отмечают журналисты.

"Он очень много помогает нашим боксерам, по-разному. Он поддерживает их финансово. Он помогает им деньгами", – сказал Reuters тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский.

По его словам, за первое место Усик обещает $80 000, за "серебро" – $70 000, а за "бронзу" – $50 000.

Спикер Олимпийского комитета Украины подтвердил журналистам, что Усик обязался выплатить призы медалистам.

В августе 2023 года Усик победил Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира, по версиям IBF, WBO и WBA в тяжелом весе.

В ночь на 19 мая в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, произошло историческое сражение между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, по результатам которого победу одержал Усик.

По результатам боя с Фьюри, состоявшегося в ночь на 19 мая, Усик сохранил титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал пояс WBC, которым владел Фьюри.

26 июня Усик подарил свой пояс IBF для поединка британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

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