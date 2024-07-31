$80 000 за "золото". Усик пообіцяв українським олімпійцям винагороду за медалі

За перше місце Усик обіцяє $80 000, за "срібло" – $70 000, а за "бронзу" – $50 000

Олександр Усик (Фото: ЕРА)

Донедавна абсолютний чемпіон у надважкій вазі, український боксер Олександр Усик пообіцяв виплатити з власної кишені членам олімпійської збірної України з боксу призові, якщо ті зможуть вибороти медалі у Парижі. Про це повідомляє Reuters.

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На Олімпіаді-2024 Україну в боксі представлять Айдер Абдураїмов (до 57 кг), Олександр Хижняк (до 80 кг) та Дмитро Ловчинський (понад 92 кг). Усик робить все, щоб підтримати їх, зазначають журналісти.

"Він дуже багато допомагає нашим боксерам, по-різному. Він підтримує їх фінансово. Він допомагає їм грошима", – сказав Reuters тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський.

За його словами, за перше місце Усик обіцяє $80 000, за "срібло" – $70 000, а за "бронзу" – $50 000.

Спікер Олімпійського комітету України підтвердив журналістам, що Усик зобов'язався виплатити призові медалістам.

У серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа і зберіг титули чемпіона світу, за версіями IBF, WBO та WBA у надважкій вазі.

У ніч проти 19 травня в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбувся історичний бій між Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, за результатами якого перемогу одержав Усик.

За результатами бою з Ф'юрі, що відбувся в ніч проти 19 травня, Усик зберіг титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював пояс WBC, яким володів Ф'юрі.

26 червня Усик подарував свій пояс IBF для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

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