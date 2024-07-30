Свитолина проиграла чешке Крейчиковой и вылетела из Олимпиады

Это была вторая встреча соперниц на корте. В 2021 году на Ролан Гаррос Свитолина проиграла чешской теннисистке в двух сетах

Элина Свитолина (Фото: ЕРА)

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла 10-й ракетке мира и чемпионке Уимблдона-2024 Барборе Крейчиковой из Чехии и вылетела из Олимпиады. Об этом свидетельствуют результаты матча.

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Поединок длился более трех часов. Свитолина проиграла первый сет (6:7), но уверенно выиграла второй (6:2). Решающий сет завершился победой Крейчиковой (6:4) – победительницей Уимблдона.

Это была вторая встреча соперниц на корте. В 2021 году на Ролан Гаррос Свитолина проиграла чешской теннисистке в двух сетах.

Скриншот: Flashscore

29 июля 2024 года украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзу на Олимпиаде в Париже.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид одержала первую победу на Олимпийских играх-2024 в Париже всего за 5 секунд.

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