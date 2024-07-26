Каким был выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Париже – видео

Во Франции началась церемония открытия Олимпийских игр, уже была представлена украинская делегация. Трансляцию ведет Суспільне.

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Знаменосцами национальной сборной команды Украины на открытии Игр ХХХІІІ Олимпиады в Париже стали теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Фото: НОК

Фото: НОК

26 июля в Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры, где Украину представят 147 атлетов.

В общей сложности к Олимпиаде не допустили около 1000 человек, подозреваемых в шпионаже.

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