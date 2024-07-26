В Олимпийских играх в Париже примут участие 147 украинских атлетов

Париж (Иллюстративное фото: Ali Haider / EPA)

26 июля в Париже официально стартуют XXXIII летние Олимпийские игры, где Украину представят 147 атлетов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Украину представляют 147 атлетов в 27 видах спорта. Несмотря на войну, несмотря на непрекращающиеся российские обстрелы, разрушения спортивной инфраструктуры, украинские атлеты демонстрируют мировую волю к победе", – заявил он.

Шмыгаль пожелал удачных Игр каждому украинскому спортсмену.

31 мая французские полицейские задержали 18-летнего уроженца Чечни, который якобы планировал устроить теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады.

21 июля Дарманен рассказал, что Франция отказала некоторым российским журналистам в освещении Олимпийских игр "из осторожности".

23 июля глава МВД Франции Дарманен сообщил, что к Олимпиаде не допустили около 1000 человек, подозреваемых в шпионаже.

25 июля Израиль предупредил Францию о возможных терактах против членов израильской делегации и туристов во время Олимпийских игр в Париже.

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