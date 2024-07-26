В Олімпійських іграх у Парижі візьмуть участь 147 українських атлетів

Париж (Ілюстративне фото: Ali Haider / EPA)

26 липня у Парижі офіційно стартують XXXIII літні Олімпійські ігри, де Україну представлять 147 атлетів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Україну представляють 147 атлетів у 27 видах спорту. Попри війну, попри невпинні російські обстріли, руйнування спортивної інфраструктури, українські атлети демонструють світові волю до перемоги", – заявив він.

Шмигаль побажав вдалих Ігор кожному українському спортсменові.

31 травня французькі поліціянти затримали 18-річного уродженця Чечні, який нібито планував влаштувати теракт під час футбольного турніру в межах Олімпіади.

21 липня Дарманен розповів, що Франція відмовила деяким російським журналістам у висвітленні Олімпійських ігор "з обережності".

23 липня очільник МВС Франції Дарманен повідомив, що до Олімпіади не допустили близько 1000 осіб, підозрюваних у шпіонажі.

25 липня Ізраїль попередив Францію про можливі теракти проти членів ізраїльської делегації та туристів під час Олімпійських ігор у Парижі.

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