Глава МВС Франції: До Олімпіади не допустили близько 1000 людей, підозрюваних у шпигунстві

Жеральд Дарманен (Фото: Andre Pain/EPA)

До Олімпійських ігор у Парижі не допустили близько 1000 людей, підозрюваних у втручанні в інтереси іноземних держав. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, передає агентство The Associated Press.

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За його словами, перевірки проходили близького 1 млн людей, зокрема олімпійські волонтери, працівники та інші особи, залучені до Олімпіади, а також ті, хто подавав заявки на перепустки для в'їзду в найбільш контрольовану зону безпеки в Парижі – вздовж берегів Сени – напередодні церемонії відкриття у п'ятницю, 26 липня.

Дарманен заявив, що загалом до Олімпіади не допустили близько 5000 людей.

"З них є 1000 осіб, яких ми підозрюємо в іноземному втручанні, можна сказати шпигунстві", – зазначив міністр.

У матеріалі AP йдеться, що Дарманен неодноразово вказував на підозри щодо втручання з боку Росії.

"Ми тут, щоб переконатися, що спорт не використовується для шпигунства, кібератак або для критики, а іноді навіть брехні про Францію та французів", – зазначив очільник французького МВС.

Він додав, що "втручання та маніпулювання інформацією" йде не тільки з Росії, а й з деяких інших країн, які він не назвав.

За його словами, інші особи, яких не допустили до Олімпіади після перевірок, підозрюють в ісламському радикалізмі, лівому чи правому політичному екстремізмі, кримінальному минулому тощо.

"Ми не думали, що для цих людей буде гарною ідеєю працювати стюардами на стадіоні, волонтерами або супроводжувати (спортивні) команди. З 1 млн людей 5000 – це небагато, і це свідчить про глибоку роботу МВС", – резюмував міністр.

4 квітня Макрон заявив, що "не має сумнівів" у тому, що Росія "націлиться" на Олімпійські ігри в Парижі влітку 2024 року, не уточнивши, що має на увазі.

31 травня французькі поліціянти затримали 18-річного уродженця Чечні, який нібито планував влаштувати теракт під час футбольного турніру в межах Олімпіади.

21 липня Дарманен розповів, що Франція відмовила деяким російським журналістам у висвітленні Олімпійських ігор "з обережності".

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