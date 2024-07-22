Папа римський сподівається на встановлення перемир'я під час Олімпіади

За словами понтифіка, "спорт також має велику соціальну силу, здатну мирно об’єднувати людей різних культур"

Папа римський Франциск (Фото: ЕРА / ANGELO CARCONI)

Папа римський Франциск сподівається, що під час Олімпійських ігор буде встановлено перемир'я. Про це він заявив вірянам після молитви у Ватикані, передає Vatican News.

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Понтифік нагадав, що вже цього тижня у Парижі відбудуться Олімпійські, а пізніше – Паралімпійські ігри.

"Спорт також має велику соціальну силу, здатну мирно об’єднувати людей різних культур", – сказав він.

Папа римський висловив сподівання, що змагання стане "знаком інклюзивного світу, який ми прагнемо побудувати", тоді як спортсмени стануть "посланцями миру" та гідними прикладами для наслідування з боку молоді.

Він підкреслив, що "згідно з давньою традицією, Олімпійські ігри мають стати можливістю встановити перемирʼя у війнах, виявляючи щире прагнення до миру".

Змагання розпочнуться 24 липня й триватимуть до 11 серпня цього року.

15 квітня 2024 року президент Франції Макрон заявив, що домагатиметься припинення вогню в Україні, Ізраїлі та Судані на час Олімпійських ігор у Парижі. Окрім цього, він висловив сподівання на підтримку Китаю у цьому питанні.

6 травня під час візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Франції Макрон привітав "волю" політика "попросити всі зацікавлені сторони" у різних конфліктах оголосити "олімпійське перемир'я" на час Ігор.

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