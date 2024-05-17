Зеленський про "олімпійське перемир'я": Росіяни можуть підібратися ближче й почати наступ

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Щодо "олімпійського перемир'я" президент Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню "не дуже працює" з росіянами. Також є ризик, що окупанти зможуть підійти своїми силами до українських позицій та розпочати новий наступ потім. Про це він заявив під час спілкування з медіа, передає журналіст LIGA.net.

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"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик – хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ", – пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що не розуміє деталі "олімпійського перемир'я", і наразі це для нього звучить як "нежива історія".

У квітні український лідер зазначав, що не вірить не лише у цей формат перемир'я з Росією, а й у будь-який інший. Він зауважив, що ініціатор "олімпійського перемир'я" президент Франції Емманюель Макрон теж це знає – був свідком того, як росіяни порушували перемир'я під час Нормандського формату.

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15 квітня французький лідер заявив, що домагатиметься припинення вогню в Україні, Ізраїлі та Судані на час Олімпійських ігор у Парижі. Окрім цього, він висловив сподівання на підтримку Китайської народної республіки у цьому питанні.

6 травня під час візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Франції Макрон привітав "волю" політика "попросити всі зацікавлені сторони" у різних конфліктах оголосити "олімпійське перемир'я" на час Олімпіади.

Змагання мають пройти з 24 липня до 11 серпня цього року.

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