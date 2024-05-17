Зеленский об "олимпийском перемирии": Россия может подобраться ближе и начать наступление

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

По поводу "олимпийского перемирия" президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня "не очень работает" с россиянами. Также есть риск, что оккупанты смогут подойти своими силами к украинским позициям и начать новое наступление потом. Об этом он заявил во время общения со СМИ, передает журналист LIGA.net.

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"У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск – кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать поближе, а потом включить наступление", – пояснил Зеленский.

Президент отметил, что не понимает деталей "олимпийского перемирия", и сейчас это для него звучит как "неживая история".

В апреле украинский лидер отмечал, что не верит не только в этот формат перемирия с Россией, но и в любой другой. Он отметил, что инициатор "олимпийского перемирия" президент Франции Эмманюэль Макрон тоже это знает – был свидетелем того, как россияне нарушали перемирие во время Нормандского формата.

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15 апреля французский лидер заявил, что будет добиваться прекращения огня в Украине, Израиле и Судане во время Олимпийских игр в Париже. Кроме того, он выразил надежду на поддержку Китайской народной республики в этом вопросе.

6 мая во время визита лидера КНР Си Цзиньпина во Францию Макрон приветствовал "волю" политика "попросить все заинтересованные стороны" в различных конфликтах объявить "олимпийское перемирие" на время Олимпиады.

Соревнования должны пройти с 24 июля по 11 августа этого года.

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