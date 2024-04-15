Макрон предлагает перемирие для Украины и Израиля на Олимпиаду. Поговорит с Си

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью BFMTV, что будет добиваться прекращения огня в Украине, Израиле и Судане во время Олимпийских игр в Париже. Французский лидер отметил, что надеется на содействие со стороны Китая в этом вопросе.

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Макрон отметил, что попытается приложить максимум усилий для "олимпийского перемирия", имея в виду войну между Израилем и ХАМАСом, войну России против Украины, а также войну в Судане.

"Мы будем работать над олимпийским перемирием <...> Лидер Китая Си Цзиньпинь приедет в Париж через несколько недель. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай", – высказался французский президент.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Ранее стало известно, что разведка Франции предлагает отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за угрозы террористических актов.

Тогда же Макрон заявил, что "не сомневается" в том, что Россия "нацелится" на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года, не уточнив, что имеет в виду.

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