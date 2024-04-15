Макрон пропонує перемир'я для України та Ізраїлю на Олімпіаду. Поговорить з Сі

Еммануель Макрон (Фото: ЕРА)

Президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю BFMTV, що домагатиметься припинення вогню в Україні, Ізраїлі та Судані на час Олімпійських ігор у Парижі. Французький лідер зазначив, що сподівається на сприяння з боку Китаю у цьому питанні.

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Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для "олімпійського перемир’я", маючи на увазі війну між Ізраїлем і ХАМАС, війну Росії проти України, а також війну в Судані.

"Ми працюватимемо над олімпійським перемир'ям <...> Лідер Китаю Сі Цзіньпінь приїде до Парижу через кілька тижнів. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання до зимових Олімпійських ігор, які приймав Китай", – висловився французький президент.

Олімпіада проходитиме з 26 липня до 11 серпня.

Раніше стало відомо, що розвідка Франції пропонує скасувати церемонію відкриття Олімпіади в Парижі через загрозу терористичних актів.

Тоді ж Макрон заявив, що "не має сумнівів" у тому, що Росія "націлиться" на Олімпійські ігри в Парижі влітку 2024 року, не уточнивши, що має на увазі.

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