Зеленский не считает, что должны быть запреты на удары западным оружием по России

У РФ также есть "серая зона", а в пограничных районах почти не осталось гражданских, отметил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский не считает, что должны быть запреты на применение западного оружия по территории России. Об этом он сообщил в ходе общения со СМИ, передает журналист LIGA.net.

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"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это защита", – отметил президент.

По его словам, это то же самое, как и превентивные санкции, о которых Украина говорила партнерам перед полномасштабным вторжением: "Это предупреждение".

Отдельно Зеленский напомнил, что на территории РФ также есть "серая зона", где происходит выселение местных, а в российских пограничных районах тоже почти нет гражданских лиц – по "понятным причинам".

15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют удары по территории России, но Украина должна сама решать, что делать.

16 мая в Пентагоне сообщили, что США не изменили своей позиции по запрету применения американского оружия для ударов по территории России, вооружение должно использоваться только на поле боя.

Также Зеленский заявил, что пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны – россияне атакуют с расстояния.

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