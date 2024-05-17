Зеленский не считает, что должны быть запреты на удары западным оружием по России
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский не считает, что должны быть запреты на применение западного оружия по территории России. Об этом он сообщил в ходе общения со СМИ, передает журналист LIGA.net.

"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это защита", – отметил президент.

По его словам, это то же самое, как и превентивные санкции, о которых Украина говорила партнерам перед полномасштабным вторжением: "Это предупреждение".

Отдельно Зеленский напомнил, что на территории РФ также есть "серая зона", где происходит выселение местных, а в российских пограничных районах тоже почти нет гражданских лиц – по "понятным причинам".

  • 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют удары по территории России, но Украина должна сама решать, что делать.
  • 16 мая в Пентагоне сообщили, что США не изменили своей позиции по запрету применения американского оружия для ударов по территории России, вооружение должно использоваться только на поле боя.
  • Также Зеленский заявил, что пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны – россияне атакуют с расстояния.

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