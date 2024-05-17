Пентагон: Украина может использовать оружие от США только в пределах своей территории

Пентагон (Фото: EPA)

США не изменили свою позицию относительно запрета применения американского оружия для ударов по территории России, вооружение должно использоваться только на поле боя. Об этом на брифинге сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

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У спикера спросили, изменили ли США свой подход, который заключается в том, что Украина может применять американское оружие только в пределах своей территории после начала российского наступления в Харьковской области. Сингх ответила, что позиция Вашингтона не изменилась.

"Мы считаем, что оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", – сказала представитель Пентагона.

Сингх подчеркнула, что Вашингтон сделал просьбы по этому поводу "достаточно публичными", а глава Пентагона Ллойд Остин в своих разговорах с министром обороны Рустемом Умеровым обсуждает, как можно лучше использовать эти возможности.

"И мы считаем, что это должно быть именно на украинской территории", – резюмировала она.

22 марта газета Financial Times написала, что Соединенные Штаты попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть со стороны России.

В тот же день Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. В то же время Украина понимает "призывы американских партнеров", но воюет теми возможностями, которые есть сейчас.

15 мая Блинкен заявил, что США не поощряют удары по территории России, но Украина должна сама решать, что делать.

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