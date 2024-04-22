Зеленский об идее "Олимпийского перемирия": Замороженного конфликта с Россией не бывает

15 апреля президент Франции заявил, что будет добиваться прекращения огня в Украине, Израиле и Судане на время Олимпийских игр в Париже

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Французский лидер Эмманюэль Макрон понимает, что для российского диктатора Владимира Путина не существует никакого перемирия, а Олимпиада не является авторитетом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Хьюго Декрипту. Также он в очередной раз подчеркнул, что не верит в формат перемирия с Россией в целом.

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По словам президента Украины, он не верит не только в этот формат перемирия с РФ, а вообще в любой. Он отметил, что Макрон тоже это знает, ведь был свидетелем во время Нормандского формата.

"Мы вместе проходили весь этот минский процесс. Франция, Германия, Украина – мы все являемся живыми свидетелями, не по книжкам, а мы живые свидетели, что замороженного конфликта с Россией не бывает. Это вопрос для перегруппировки Россией и предоставления им еще дополнительных сил, чтобы потом уничтожать нас. Мы это проходили", – сказал Зеленский.

СПРАВКА. Нормандский формат – тип встреч в четырехстороннем формате (Украина-Германия-Франция-Россия), где обсуждаются вопросы относительно Российской вооруженной агрессии против Украины. Нормандский формат – тип встреч в четырехстороннем формате (Украина-Германия-Франция-Россия), где обсуждаются вопросы относительно Российской вооруженной агрессии против Украины.

Украинский лидер напомнил, что подобная ситуация уже была во время подписания договоренностей в нормандском формате, когда были договоренности относительно периода cease-fire. Однако даже тогда были люди, которые стреляли по украинским военным.

Он рассказал, что Россия тренировала своих снайперов, которые ежедневно убивали украинцев.

"Это с доказательствами все есть. Эмманюэль все это знает. Они просто выходили на охоту. По телефонным перехватам, которые были от нашей разведки, мы все это слышали. У них заходила группа 20-30 специалистов, которые несколько месяцев подряд ежедневно убивали наших людей, хотя был cease-fire. Снайперскими выстрелами", – подчеркнул он.

Зеленский в итоге отметил, что для Путина "не существует никакого перемирия, никакой Олимпиады, никаких авторитетов".

15 апреля президент Франции заявил , что будет добиваться прекращения огня в Украине, Израиле и Судане на время Олимпийских игр в Париже. Французский лидер отметил, что надеется на содействие со стороны Китая в этом вопросе.

Ранее стало известно, что разведка Франции предлагает отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за угрозы террористических актов.

Франции предлагает отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за угрозы террористических актов. Тогда же Макрон заявил , что "не сомневается" в том, что Россия "нацелится" на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года, не уточнив, что имеет в виду.