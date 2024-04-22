Зеленський про ідею "Олімпійського перемир'я": Замороженого конфлікту з Росією не буває

15 квітня президент Франції заявив, що домагатиметься припинення вогню в Україні, Ізраїлі та Судані на час Олімпійських ігор у Парижі

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Французький лідер Емманюель Макрон розуміє, що для російського диктатора Володимира Путіна не існує жодного перемир'я, а Олімпіада не є авторитетом. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Х’юго Декрипту. Також він укотре наголосив, що не вірить у формат перемир'я з Росією загалом.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами президента України, він не вірить не лише в цей формат перемир'я з РФ, а взагалі у будь-який. Він зауважив, що Макрон теж це знає, адже був свідком під час Нормандського формату.

"Ми разом проходили весь цей мінський процес. Франція, Німеччина, Україна – ми всі є живими свідками, не по книжках, а ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває. Це питання для перегрупування Росією і надання їм ще додаткових сил, щоб потім знищувати нас. Ми це проходили", – сказав Зеленський.

ДОВІДКА. Нормандський формат – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна—Німеччина—Франція—Росія), де обговорюються питання щодо Російської збройної агресії проти України. Нормандський формат – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна—Німеччина—Франція—Росія), де обговорюються питання щодо Російської збройної агресії проти України.

Український лідер нагадав, що подібна ситуація вже була під час підписання домовленостей у нормандському форматі, коли були домовленості щодо періоду cease-fire. Однак навіть тоді були люди, які стріляли по українських військових.

Він розповів, що Росія тренувала своїх снайперів, які щодня вбивали українців.

"Це з доказами все є. Емманюель усе це знає. Вони просто виходили на полювання. З телефонних перехоплень, які були від нашої розвідки, ми все це чули. У них заходила група 20-30 спеціалістів, які кілька місяців поспіль щоденно вбивали наших людей, хоча був cease-fire. Снайперськими пострілами", – наголосив він.

Зеленський у підсумку зазначив, що для Путіна "не існує жодного перемир'я, жодної Олімпіади, жодних авторитетів".

15 квітня президент Франції заявив, що домагатиметься припинення вогню в Україні, Ізраїлі й Судані на час Олімпійських ігор у Парижі. Французький лідер зазначив, що сподівається на сприяння з боку Китаю у цьому питанні.

Раніше стало відомо, що розвідка Франції пропонує скасувати церемонію відкриття Олімпіади в Парижі через загрозу терористичних актів.

Тоді ж Макрон заявив, що "не має сумнівів" у тому, що Росія "націлиться" на Олімпійські ігри в Парижі влітку 2024 року, не уточнивши, що має на увазі.

Читайте також: Новий секретар РНБО про ідеї поступок територій в обмін на "мир": Було б жорстокою зрадою українців