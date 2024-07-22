Папа римский надеется на установление перемирия во время Олимпиады

По словам понтифика, "спорт также обладает большой социальной силой, способной мирно объединять людей разных культур"

Папа римский Франциск (Фото: ЕРА / ANGELO CARCONI)

Папа римский Франциск надеется, что во время Олимпийских игр будет установлено перемирие. Об этом он заявил верующим после молитвы в Ватикане, передает Vatican News.

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Понтифик напомнил, что уже на этой неделе в Париже пройдут Олимпийские, а позже – Паралимпийские игры.

"Спорт также обладает большой социальной силой, способной мирно объединять людей разных культур", – сказал он.

Папа римский выразил надежду, что соревнование станет "знаком инклюзивного мира, который мы стремимся построить", тогда как спортсмены станут "посланниками мира" и достойными примерами для подражания молодежи.

Он подчеркнул, что "согласно древней традиции, Олимпийские игры должны стать возможностью установить перемирие в войнах, проявляя искреннее стремление к миру".

Соревнования начнутся 24 июля и продлятся до 11 августа этого года.

15 апреля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что будет добиваться прекращения огня в Украине, Израиле и Судане во время Олимпийских игр в Париже. Кроме того, он выразил надежду на поддержку Китая в этом вопросе.

6 мая во время визита лидера КНР Си Цзиньпина во Францию Макрон приветствовал "волю" политика "попросить все заинтересованные стороны" в разных конфликтах объявить "олимпийское перемирие" на время Игр.

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