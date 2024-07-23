Глава МВД Франции: К Олимпиаде не допустили около 1000 человек, подозреваемых в шпионаже

Жеральд Дарманен (Фото: Andre Pain/EPA)

К Олимпийским играм в Париже не допустили около 1000 человек, подозреваемых во вмешательстве в интересы иностранных государств. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает агентство The Associated Press.

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По его словам, проверки проходили около 1 млн человек, включая олимпийских волонтеров, работников и других лиц, привлеченных к Олимпиаде, а также подавших заявки на пропуски для въезда в наиболее контролируемую зону безопасности в Париже – вдоль берегов Сены – накануне церемонии открытия в пятницу, 26 июля.

Дарманен заявил, что в общей сложности к Олимпиаде не допустили около 5000 человек.

"Из них есть 1000 человек, которых мы подозреваем в иностранном вмешательстве, можно сказать шпионаже", — отметил министр.

В материале AP говорится, что Дарманен неоднократно указывал на подозрения во вмешательстве со стороны России.

"Мы здесь, чтобы убедиться, что спорт не используется для шпионажа, кибератак или для критики, а иногда даже лжи о Франции и французах", — отметил глава французского МВД.

Он добавил, что "вмешательство и манипулирование информацией" идет не только из России, но и из других стран, которые он не назвал.

По его словам, другие лица, которых не допустили к Олимпиаде после проверок, подозреваются в исламском радикализме, левом или правом политическом экстремизме, криминальном прошлом и т.д.

"Мы не думали, что для этих людей будет хорошей идеей работать стюардами на стадионе, волонтерами или сопровождать (спортивные) команды. Из 1 млн человек 5000 – это немного, и это свидетельствует о глубокой работе МВД", – резюмировал министр.

4 апреля Макрон заявил, что "не сомневается" в том, что Россия "нацелится" на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года, не уточнив, что имеет в виду.

31 мая французские полицейские задержали 18-летнего уроженца Чечни, якобы планировавшего устроить теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады.

21 июля Дарманен рассказал, что Франция отказала некоторым российским журналистам в освещении Олимпийских игр "из осторожности".

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