Ізраїль попередив Францію про загрозу терактів під час Олімпіади – Le Figaro

Літня Олімпіада триватиме від 26 липня до 11 серпня в Парижі

Париж (Ілюстративне фото: Ali Haider/EPA)

У четвер, 25 липня, Ізраїль попередив Францію про можливі теракти проти членів ізраїльської делегації та туристів під час Олімпійських ігор у Парижі. Про це повідомило видання Le Figaro з посиланням на лист міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца очільнику МЗС Франції Стефану Сежурне.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

У ньому йдеться, що "дехто прагне зашкодити урочистостям цієї радісної події", маючи на увазі Олімпіаду в Парижі.

"Наразі ми маємо оцінки потенційних загроз із боку іранських терористичних груп та інших терористичних організацій, які мають на меті здійснити терористичні напади на членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор", – написав Кац у листі.

У матеріалі Le Figaro йдеться, що Франція запровадила розширену систему охорони, щоб гарантувати безпеку літніх Олімпійських ігор, які триватимуть від 26 липня до 11 серпня.

Усі ізраїльські спортсмени отримають цілодобову особисту охорону, яку забезпечить елітна французька поліція, як усередині Олімпійського селища, так і коли вони залишатимуть комплекс, розташований на півночі Парижа, пишуть журналісти.

31 травня французькі поліціянти затримали 18-річного уродженця Чечні, який нібито планував влаштувати теракт під час футбольного турніру в межах Олімпіади.

21 липня Дарманен розповів, що Франція відмовила деяким російським журналістам у висвітленні Олімпійських ігор "з обережності".

23 липня очільник МВС Франції Дарманен повідомив, що до Олімпіади не допустили близько 1000 людей, підозрюваних у шпіонажі.

Читайте також: У Франції затримали росіянина, який міг планувати спробу "дестабілізації" Олімпіади