Израиль предупредил Францию об угрозе терактов во время Олимпиады – Le Figaro

Летняя Олимпиада продлится с 26 июля по 11 августа в Париже

Париж (Иллюстративное фото: Ali Haider/EPA)

В четверг, 25 июля, Израиль предупредил Францию о возможных терактах против членов израильской делегации и туристов во время Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на письмо министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца главе МИД Франции Стефану Сежурне.

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В нем говорится, что "кое-кто хочет навредить торжествам этого радостного события", имея в виду Олимпиаду в Париже.

"Сейчас мы имеем оценки потенциальных угроз со стороны иранских террористических групп и других террористических организаций, направленных на совершение террористических нападений на членов израильской делегации и израильских туристов во время Олимпийских игр", — написал Кац в письме.

В материале Le Figaro говорится, что Франция ввела расширенную систему охраны, чтобы обеспечить безопасность летних Олимпийских игр, которые продлятся с 26 июля по 11 августа.

Все израильские спортсмены получат круглосуточную личную охрану, которую обеспечит элитная французская полиция, как внутри Олимпийской деревни, так и когда они будут покидать комплекс, расположенный на севере Парижа, пишут журналисты.

31 мая французские полицейские задержали 18-летнего уроженца Чечни, который якобы планировал устроить теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады.

21 июля Дарманен рассказал, что Франция отказала некоторым российским журналистам в освещении Олимпийских игр "из осторожности".

23 июля глава МВД Франции Дарманен сообщил, что к Олимпиаде не допустили около 1000 человек, подозреваемых в шпионаже.

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