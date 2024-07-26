Snoop Dogg пронес олимпийский огонь перед открытием Игр в Париже – фото, видео

Летняя Олимпиада продлится с 26 июля по 11 августа в Париже

Фото: NBC

Американский рэпер и кинопродюсер Snoop Dogg пронес олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр 2024 года в Париже, пишет издание NBC.

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Журналисты рассказали, что рэпер также будет комментировать турнир для американских зрителей и станет корреспондентом во время олимпийских соревнований.

На летних Олимпийских играх Украину представят 147 атлетов из 27 видов спорта.

Фото: NBC

Издание France 24 сообщало, что с украинской стороны пронесет огонь бывший президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, а также французские актриса Летиция Каста и рэпер MC Solaar.

Журналисты рассказали, что олимпийский огонь находится во Франции в последние два месяца, а 26 июля его пронесут через Олимпийскую деревню, где живут атлеты.

31 мая французские полицейские задержали 18-летнего уроженца Чечни, который якобы планировал устроить теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады.

21 июля Дарманен рассказал, что Франция отказала некоторым российским журналистам в освещении Олимпийских игр "из осторожности".

23 июля глава МВД Франции Дарманен сообщил, что к Олимпиаде не допустили около 1000 человек, подозреваемых в шпионаже.

25 июля Израиль предупредил Францию о возможных терактах против членов израильской делегации и туристов во время Олимпийских игр в Париже.

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