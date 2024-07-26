Snoop Dogg проніс олімпійський вогонь перед відкриттям Ігор у Парижі – фото, відео
Американський репер і кінопродюсер Snoop Dogg проніс олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор 2024 в Парижі, пише видання NBC.
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Журналісти розповіли, що репер також коментуватиме турнір для американських глядачів та стане кореспондентом під час олімпійських змагань.
На літніх Олімпійських іграх Україну представлять 147 атлетів у 27 видах спорту.
Видання France 24 повідомляло, що з української сторони пронесе вогонь колишній президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, а також французькі актриса Летиція Каста та репер MC Solaar.
Журналісти розповіли, що олімпійський вогонь перебуває у Франції в останні два місяці, а 26 липня його пронесуть через Олімпійське селище, де мешкають атлети.
- 31 травня французькі поліціянти затримали 18-річного уродженця Чечні, який нібито планував влаштувати теракт під час футбольного турніру в межах Олімпіади.
- 21 липня Дарманен розповів, що Франція відмовила деяким російським журналістам у висвітленні Олімпійських ігор "з обережності".
- 23 липня очільник МВС Франції Дарманен повідомив, що до Олімпіади не допустили близько 1000 осіб, підозрюваних у шпіонажі.
- 25 липня Ізраїль попередив Францію про можливі теракти проти членів ізраїльської делегації та туристів під час Олімпійських ігор у Парижі.
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