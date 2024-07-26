Яким був вихід збірної України на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі – відео

У Франції розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор, вже було представлено українську делегацію. Трансляцію веде Суспільне.

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Прапороносцями національної збірної команди України на відкритті Ігор ХХХІІІ Олімпіади в Парижі стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Фото: НОК

Фото: НОК

26 липня у Парижі офіційно стартували XXXIII літні Олімпійські ігри, де Україну представлять 147 атлетів.

Загалом до Олімпіади не допустили близько 1000 осіб, підозрюваних у шпіонажі.

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