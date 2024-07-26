Яким був вихід збірної України на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі – відео
У Франції розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор, вже було представлено українську делегацію. Трансляцію веде Суспільне.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Прапороносцями національної збірної команди України на відкритті Ігор ХХХІІІ Олімпіади в Парижі стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.
- 26 липня у Парижі офіційно стартували XXXIII літні Олімпійські ігри, де Україну представлять 147 атлетів.
- Загалом до Олімпіади не допустили близько 1000 осіб, підозрюваних у шпіонажі.
Дивіться також: Snoop Dogg проніс олімпійський вогонь перед відкриттям Ігор у Парижі – фото, відео