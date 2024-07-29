Ольга Харлан выиграла первую медаль для Украины на Олимпиаде 2024

Завоевала бронзу: со счетом 15:14 победила соперницу из Кореи Чой Сэбин

Ольга Харлан (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзу на Олимпиаде в Париже.

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Украинская саблистка победила корейскую соперницу Чой Сэбин со счетом 15:14 (15 – максимальное количество очков).

Во время поединка украинка проигрывала кореянке 11:4, но смогла отыграть 7 уколов подряд.

Харлан завоевала бронзовую медаль – это и первая награда представителя Украины на этих Олимпийских играх.

Чой Сэбин и Ольга Харлан (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Чой Сэбин и Ольга Харлан (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Ольга Харлан после победы (Фото: YOAN VALAT/EPA)

Сегодня же украинка победила в 1/16 оппонентку из Японии Сихоми Фукусиму (15:9) и в 1/8 визави от Азербайджана Анну Башту (15:6). Последняя до 2019 года представляла Россию на соревнованиях.

Однако в полуфинале Харлан проиграла французской сопернице Саре Бальцер со счетом 15:7. После этого украинская фехтовальщица могла претендовать только на бронзу.

В финале же сойдутся две представительницы Франции — Бальцер и Манон Брюне.

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