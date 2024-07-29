Ольга Харлан выиграла первую медаль для Украины на Олимпиаде 2024
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзу на Олимпиаде в Париже.
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Украинская саблистка победила корейскую соперницу Чой Сэбин со счетом 15:14 (15 – максимальное количество очков).
Во время поединка украинка проигрывала кореянке 11:4, но смогла отыграть 7 уколов подряд.
Харлан завоевала бронзовую медаль – это и первая награда представителя Украины на этих Олимпийских играх.
Сегодня же украинка победила в 1/16 оппонентку из Японии Сихоми Фукусиму (15:9) и в 1/8 визави от Азербайджана Анну Башту (15:6). Последняя до 2019 года представляла Россию на соревнованиях.
Однако в полуфинале Харлан проиграла французской сопернице Саре Бальцер со счетом 15:7. После этого украинская фехтовальщица могла претендовать только на бронзу.
В финале же сойдутся две представительницы Франции — Бальцер и Манон Брюне.
- В 2023 году Харлан стала широко известна людям, далеким от спорта. 27 июля она победила россиянку Анну Смирнову, выступавшую в "нейтральном" статусе. После этого украинская спортсменка отказалась пожимать руку сопернице, выставив перед собой саблю.
- После этого Харлан дисквалифицировали из-за якобы "неспортивного жеста". Впрочем, впоследствии фехтовальщице аннулировали дисквалификацию, а еще и отменили рукопожатия в этом виде спорта.
- 2 марта 2024 года Харлан завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях.
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