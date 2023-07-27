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Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира за отказ подать руку побежденной россиянке

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 14:55
Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира за отказ подать руку побежденной россиянке - Фото
Ольга Харлан (фото - ЕРА)

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан дисквалифицирована за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в первом раунде чемпионата мира-2023. Об этом сообщил Eurosport.

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После поединка украинка принципиально отказалась пожимать руку Смирновой: отошла, выставила перед собой саблю, потом ушла с дорожки. По правилам FIE, поединок считается незаконченным, пока спортсмены не пожмут друг другу руки после последнего удара, а проявление неуважения к рефери, оппоненту или зрителям наказывается дисквалификацией. 

Смирнова после поединка осталась на дорожке, села на стул и ждала решения по Харлан, параллельно требуя отстранения украинской спортсменки из-за "отсутствия проявления уважения".

Судьи сначала не удовлетворили протест россиянки: украинка прошла в следующий раунд, где должна была соревноваться против Иоанны Илиевой из Болгарии. 

Но позже Eurosport сообщил, что Харлан получила дисквалификацию за "неспортивный жест", а Илиева автоматически прошла дальше.

На ЧМ-2023 разыгрываются рейтинговые баллы, по которым будут распределены путевки на Олимпиаду-2024.

Пока не было заявлений Национальной федерации по фехтованию Украины и Минспорта.

Днем в Telegram-каналах появилась информация, что Национальный олимпийский комитет якобы "отменил" дисквалификацию. Как НОК мог отменить решение FIE, не указывалось. Позднее стало известно, что это был фейк.

На сайте FIE напротив результата боя Харлан указано – "исключение [из участия в турнире]".

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Фото Смирновой, которая была допущена к соревнованиям в "нейтральном" статусе, из соцсетей. На снимке она с братом:

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Євген Пилипенко
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чемпионат мираАнна СмирноваСпортвойнафехтованиеольга харлан
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