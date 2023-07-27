Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира за отказ подать руку побежденной россиянке

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан дисквалифицирована за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в первом раунде чемпионата мира-2023. Об этом сообщил Eurosport.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

После поединка украинка принципиально отказалась пожимать руку Смирновой: отошла, выставила перед собой саблю, потом ушла с дорожки. По правилам FIE, поединок считается незаконченным, пока спортсмены не пожмут друг другу руки после последнего удара, а проявление неуважения к рефери, оппоненту или зрителям наказывается дисквалификацией.

Смирнова после поединка осталась на дорожке, села на стул и ждала решения по Харлан, параллельно требуя отстранения украинской спортсменки из-за "отсутствия проявления уважения".

Судьи сначала не удовлетворили протест россиянки: украинка прошла в следующий раунд, где должна была соревноваться против Иоанны Илиевой из Болгарии.

Но позже Eurosport сообщил, что Харлан получила дисквалификацию за "неспортивный жест", а Илиева автоматически прошла дальше.

На ЧМ-2023 разыгрываются рейтинговые баллы, по которым будут распределены путевки на Олимпиаду-2024.

Пока не было заявлений Национальной федерации по фехтованию Украины и Минспорта.

Днем в Telegram-каналах появилась информация, что Национальный олимпийский комитет якобы "отменил" дисквалификацию. Как НОК мог отменить решение FIE, не указывалось. Позднее стало известно, что это был фейк.

На сайте FIE напротив результата боя Харлан указано – "исключение [из участия в турнире]".

Фото Смирновой, которая была допущена к соревнованиям в "нейтральном" статусе, из соцсетей. На снимке она с братом:

1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что позволит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Президент Зеленский в ответ заявил, что "РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее".

По состоянию на 20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде.

26 июля Минспорта разрешило украинским атлетам выступать вместе с россиянами и беларусами, если те примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Читайте также: Известную российскую теннисистку не пустили в Польшу. В 2014 году она благодарила Путина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.