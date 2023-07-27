Ольгу Харлан дискваліфікували на чемпіонаті світу за відмову подати руку переможеній росіянці

Українська фехтувальниця Ольга Харлан дискваліфікована за відмову потиснути руку росіянці Ганні Смірновій, яку вона перемогла в першому раунді чемпіонату світу-2023. Про це повідомив Eurosport.

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Після поєдинку українка принципово відмовилася тиснути руку Смірновій: відійшла, виставила перед собою шаблю, потім пішла з доріжки. За правилами FIE, двобій вважається незакінченим, поки спортсмени не потиснуть один одному руки після останнього удару, а прояв неповаги до рефері, опонента чи глядачів карається дискваліфікацією.

Смірнова після поєдинку залишилася на доріжці, сіла на стілець та чекала на рішення щодо Харлан, паралельно вимагаючи відсторонення української спортсменки через "відсутність прояву поваги".

Судді спочатку не задовольнили протест росіянки: українка нібито пройшла у наступний раунд, де мала б змагатися проти Йоани Ілієвої з Болгарії.

Але пізніше Eurosport повідомив, що Харлан отримала дискваліфікацію через "неспортивний жест", а Ілієва автоматично пройшла далі.

На ЧС-2023 розігруються рейтингові бали, за якими будуть розподілені путівки на Олімпіаду-2024.

Поки не було заяв Національної федерації фехтування України та Мінспорту.

Вдень у Telegram-каналах з'явилася інформація, що Національний олімпійський комітет нібито "скасував" дискваліфікацію. Як НОК міг скасувати рішення FIE, не вказувалося. Пізніше стало відомо, що то був фейк.

На сайті FIE навпроти результату бою Харлан зазначено – "виключення [з участі у турнірі]".

Фото Смірнової, яка була допущена до змагань у "нейтральному" статусі, із соцмереж. На світлині вона з братом:

1 лютого 2023 року оргкомітет Олімпіади-2024 заявив, що дозволить участь спортсменам РФ під "нейтральним прапором". Президент Зеленський у відповідь заявив, що "РФ вбиває під різною символікою, а іноді й зовсім без неї".

Станом на 20 лютого уряди 34 країн звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади.

26 липня Мінспорту дозволило українським атлетам виступати разом із росіянами та білорусами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

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