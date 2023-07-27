RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ольгу Харлан дискваліфікували на чемпіонаті світу за відмову подати руку переможеній росіянці

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 14:55
Ольгу Харлан дискваліфікували на чемпіонаті світу за відмову подати руку переможеній росіянці - Фото
Ольга Харлан (фото - ЕРА)

Українська фехтувальниця Ольга Харлан дискваліфікована за відмову потиснути руку росіянці Ганні Смірновій, яку вона перемогла в першому раунді чемпіонату світу-2023. Про це повідомив Eurosport.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Після поєдинку українка принципово відмовилася тиснути руку Смірновій: відійшла, виставила перед собою шаблю, потім пішла з доріжки. За правилами FIE, двобій вважається незакінченим, поки спортсмени не потиснуть один одному руки після останнього удару, а прояв неповаги до рефері, опонента чи глядачів карається дискваліфікацією.

Смірнова після поєдинку залишилася на доріжці, сіла на стілець та чекала на рішення щодо Харлан, паралельно вимагаючи відсторонення української спортсменки через "відсутність прояву поваги".

Судді спочатку не задовольнили протест росіянки: українка нібито пройшла у наступний раунд, де мала б змагатися проти Йоани Ілієвої з Болгарії.

Але пізніше Eurosport повідомив, що Харлан отримала дискваліфікацію через "неспортивний жест", а Ілієва автоматично пройшла далі. 

На ЧС-2023 розігруються рейтингові бали, за якими будуть розподілені путівки на Олімпіаду-2024.

Поки не було заяв Національної федерації фехтування України та Мінспорту.

Вдень у Telegram-каналах з'явилася інформація, що Національний олімпійський комітет нібито "скасував" дискваліфікацію. Як НОК міг скасувати рішення FIE, не вказувалося. Пізніше стало відомо, що то був фейк.

На сайті FIE навпроти результату бою Харлан зазначено – "виключення [з участі у турнірі]".

Натисніть на картинку вище, щоб збільшити її

Фото Смірнової, яка була допущена до змагань у "нейтральному" статусі, із соцмереж. На світлині вона з братом:

Читайте також: Відому російську тенісистку не пустили до Польщі. У 2014 році вона дякувала Путіну

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ольга харлан
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 