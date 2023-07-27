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Харлан перемогла росіянку Смірнову та відмовилася потиснути руку: виставила шаблю – відео видео

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27.07.2023, 13:20
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Українська фехтувальниця Ольга Харлан у першому раунді чемпіонату світу-2023 з рахунком 17:5 перемогла росіянку Анну Смірнову, що виступала у "нейтральному" статусі, після чого відмовилася тиснути руку суперниці, виставивши перед собою шаблю. 

Після завершення поєдинку Харлан принципово відмовилася тиснути руку Смірновій: відійшла, виставила перед собою шаблю, щось сказала і пішла з доріжки.

Скриншот з трансляції

Це відбулося попри те, що за правилами FIE від січня 2021 року двобій вважається незакінченим, поки спортсмени не потиснуть один одному руки після останнього удару.

Якщо цього не буде зроблено, фехтувальнику загрожує дискваліфікація.

Смірнова після поєдинку залишилася на доріжці, сіла на стілець та чекала на рішення щодо Харлан, паралельно вимагаючи відсторонення української спортсменки через "відсутність прояву поваги". Проте судді не задовольнили протест росіянки: українка пройшла у наступний раунд.

Скриншот з трансляції

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Мілана Головань
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війнаспортчемпіонат світуольга харланфехтуванняанна смірнова
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