Українська фехтувальниця Ольга Харлан у першому раунді чемпіонату світу-2023 з рахунком 17:5 перемогла росіянку Анну Смірнову, що виступала у "нейтральному" статусі, після чого відмовилася тиснути руку суперниці, виставивши перед собою шаблю.

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Після завершення поєдинку Харлан принципово відмовилася тиснути руку Смірновій: відійшла, виставила перед собою шаблю, щось сказала і пішла з доріжки.

Це відбулося попри те, що за правилами FIE від січня 2021 року двобій вважається незакінченим, поки спортсмени не потиснуть один одному руки після останнього удару.

Якщо цього не буде зроблено, фехтувальнику загрожує дискваліфікація.

Смірнова після поєдинку залишилася на доріжці, сіла на стілець та чекала на рішення щодо Харлан, паралельно вимагаючи відсторонення української спортсменки через "відсутність прояву поваги". Проте судді не задовольнили протест росіянки: українка пройшла у наступний раунд.

1 лютого 2023 року оргкомітет Олімпіади-2024 заявив, що дозволить участь спортсменам РФ під "нейтральним прапором". Президент Зеленський у відповідь заявив, що "РФ вбиває під різною символікою, а іноді й зовсім без неї".

Станом на 20 лютого уряди 34 країн звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади.

26 липня Мінспорту дозволило українським атлетам виступати разом із росіянами та білорусами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

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