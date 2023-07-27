Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в первом раунде чемпионата мира-2023 со счетом 17:5 победила россиянку Анну Смирнову, выступавшую в "нейтральном" статусе, после чего отказалась жать руку сопернице, выставив перед собой саблю.

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После завершения поединка Харлан принципиально отказалась пожимать руку Смирновой: отошла, выставила перед собой саблю, что-то сказала и ушла с дорожки.

Это произошло, несмотря на то, что по правилам FIE от января 2021 года поединок считается незаконченным, пока спортсмена не пожмут друг другу руки после последнего удара.

Если это не будет сделано, фехтовальщику грозит дисквалификация.

Смирнова после поединка осталась на дорожке, села на стул и дожидалась решения по Харлан, параллельно требуя отстранения украинской спортсменки из-за отсутствия "проявления уважения". Однако судьи не удовлетворили протест россиянки: украинка прошла в следующий раунд.

1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что позволит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Президент Зеленский в ответ заявил, что "РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее".

По состоянию на 20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде.

26 июля Минспорта разрешило украинским атлетам выступать вместе с россиянами и беларусами, если те примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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