UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Харлан победила россиянку Смирнову и отказалась пожать руку: выставила саблю – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 13:20
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий
Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в первом раунде чемпионата мира-2023 со счетом 17:5 победила россиянку Анну Смирнову, выступавшую в "нейтральном" статусе, после чего отказалась жать руку сопернице, выставив перед собой саблю.

После завершения поединка Харлан принципиально отказалась пожимать руку Смирновой: отошла, выставила перед собой саблю, что-то сказала и ушла с дорожки.

Скриншот з трансляції

Это произошло, несмотря на то, что по правилам FIE от января 2021 года поединок считается незаконченным, пока спортсмена не пожмут друг другу руки после последнего удара.

Если это не будет сделано, фехтовальщику грозит дисквалификация.

Смирнова после поединка осталась на дорожке, села на стул и дожидалась решения по Харлан, параллельно требуя отстранения украинской спортсменки из-за отсутствия "проявления уважения". Однако судьи не удовлетворили протест россиянки: украинка прошла в следующий раунд.

Скриншот з трансляції

Читайте также: Известную российскую теннисистку не пустили в Польшу. В 2014 году она благодарила Путина

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
чемпионат мираАнна СмирноваСпортвойнафехтованиеольга харлан
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 