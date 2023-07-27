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Украина больше не бойкотирует соревнования с россиянами и беларусами в нейтральном статусе

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 07:09
Украина больше не бойкотирует соревнования с россиянами и беларусами в нейтральном статусе - Фото
Ольга Харлан (Фото: ЕРА)

Министерство молодежи и спорта разрешило украинским атлетам выступать вместе с россиянами и беларусами, если те примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом говорится в соответствующем приказе от 26 июля.

Минспорта изменило текст указа о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях, где присутствуют атлеты из России или Беларуси. Теперь участие украинских спортсменов в соревнованиях будет запрещено только в том случае, если российские и беларуские спортсмены будут выступать под национальными флагами и символиками.

Соответственно, участие украинских спортсменов в международных соревнованиях, где выступают россияне или беларусы в нейтральном статусе, теперь разрешено.

Накануне глава министерства Вадим Гутцайт предполагал, что Украина прекратит бойкот соревнований со спортсменами из России и Беларуси. Он заявлял, что, вероятно, это произойдет после того, как Россию и Беларусь не пригласят на Олимпиаду-2024 в статусе стран.

Вчера, 26 июля, МОК пригласил на Олимпиаду в Париже 203 страны, исключив из списка Россию и Беларусь.

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Милана Головань
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бойкотминспортаВадим Гутцайт
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