Гутцайт отрицает, что не пускает гроссмейстера Иванчука в Баку. Обвинил РФ в "расшатывании

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт возразил, что отказал 54-летнему шахматному гроссмейстеру Василию Иванчуку в выезде за границу для участия в соревнованиях в Баку, заявив, что эту историю якобы "расшатывает федерация шахмат России".

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Международная федерация шахмат утверждает, что Гутцайт не дает разрешения на выезд из страны Иванчуку для участия в Кубке мира-2023, который состоится 29 июля в Баку.

Чтобы разрешить эту ситуацию, некоторые из лучших гроссмейстеров мира подписали открытое письмо министру.

Сам Гутцайт заявил, что якобы не получал никакого письма, отрицая, что получил запрос на пересечение Иванчуком границы.

По его мнению, историю в СМИ "расшатывают" в российской федерации и самой FIDE, возглавляемой россиянином Аркадием Дворковичем.

"Всемирная федерация шахмат, которой руководит россиянин Дворкович, расшатывает эту ситуацию, потому что на этих соревнованиях будут соперничать россияне. Мы работаем, как и работали, у нас практически все спортсмены пересекают границу", – заявил он.

СПРАВКА. Василий Иванчук – один из сильнейших украинских шахматистов всех времен, в 1990–2000-х годах входил в десятку лучших на планете. Он является вице-чемпионом мира по версии FIDE 2002 года, а также чемпионом Европы 2004 года, чемпионом мира по блицу 2007 года, чемпионом мира по быстрым шахматам 2016 года и четырехкратным победителем шахматных олимпиад: 1988, 1990, 2004.

1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что позволит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Президент Зеленский в ответ заявил, что "РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее".

По состоянию на 20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде.

31 марта министр Кабинета министров Олег Немчинов со ссылкой на заявление Гутцайта заявил, что украинские спортсмены не будут участвовать в турнирах, где будут представлены участники из России или Беларуси.

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