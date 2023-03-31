Украина не будет участвовать в спортивных турнирах, где будут россияне и беларусы – Кабмин

Украинские спортсмены не будут участвовать в турнирах, где будут представлены участники из России или Беларуси. Об этом в эфире телемарафона заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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28 марта 2023 года МОК рекомендовал допустить к спортивным состязаниям представителей России и Беларуси "в нейтральном статусе".

По словам Немчиновой, в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024 украинцы будут участвовать только в случаях, если там не будет спортсменов из России или Беларуси.

"На заседании правительства принято протокольное решение по предложению министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024 только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальных", – объяснил он.

1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что позволит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Президент Зеленский в ответ заявил, что "РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее".

По состоянию на 20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде.

Читайте реакцию известных украинских спортсменов на решение МОК.

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Мілана Головань

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