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Украина не будет участвовать в спортивных турнирах, где будут россияне и беларусы – Кабмин

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 10:20
Украина не будет участвовать в спортивных турнирах, где будут россияне и беларусы – Кабмин - Фото
Олег Немчинов (Скриншот)

Украинские спортсмены не будут участвовать в турнирах, где будут представлены участники из России или Беларуси. Об этом в эфире телемарафона заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал допустить к спортивным состязаниям представителей России и Беларуси "в нейтральном статусе".

По словам Немчиновой, в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024 украинцы будут участвовать только в случаях, если там не будет спортсменов из России или Беларуси.

"На заседании правительства принято протокольное решение по предложению министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024 только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальных", – объяснил он.

Читайте также: Международная федерация пинг-понга планирует допустить россиян к соревнованиям. Реакция Украины

Мілана Головань
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Спорт геополитика Олимпиада мок Вадим Гутцайт Олег Немчинов
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