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Международная федерация настольного тенниса планирует допустить россиян к соревнованиям

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 16:13
Международная федерация настольного тенниса планирует допустить россиян к соревнованиям - Фото
Российский спортсмен на чемпионате Европы по настольному теннису (Фото: ЕРА)

Международная федерация настольного тенниса поддержала предложение Международного олимпийского комитета о допуске спортсменов России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе. В заявлении спортивного ведомства предлагают "закрыть глаза" на паспорта или политические убеждения потенциальных участников соревнований.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал допустить к спортивным состязаниям представителей России и Беларуси в нейтральном статусе.

В ITTF заявили, что спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях якобы на основании "их профессиональных качеств и спортивных заслуг", а не "по политическим соображениям или по их паспортам".

"Отмечая это, мы поддерживаем допуск игроков с российским или беларуским паспортом к международным соревнованиям по настольному теннису на суровых условиях нейтралитета", – говорится в сообщении.

Федерация "рассмотрит рекомендации МОК" и вместе с другими федерациями разработает условия допуска для российских и беларуских спортсменов. Если все условия будут выполнены странами, спортсмены из Беларуси и России смогут выйти на международную арену уже в мае.

В то же время, в ITTF уверяют, что продолжат сохранять санкции против правительств страны-агрессора и ее союзницы, которые включают в себя:

→ Недопущение к соревнованиям российских или беларуских чиновников;

→ Запрет на международных соревнованиях национальной символики России и Беларуси.

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Мілана Головань
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Спорт геополитика настольный теннис мок нейтральный статус
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