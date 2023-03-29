Россияне на Олимпиаде. Харлан – "это инструменты Путина", Кличко назвал Баха обслугой РФ

Всемирно известные украинские спортсмены Ольга Харлан в интервью FAZ и Владимир Кличко в Twitter раскритиковали предложение Международного олимпийского комитета о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, а также его главу Томаса Баха.

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28 марта 2023 после четырехмесячных консультаций по поводу возможности спортсменов из РФ и Беларуси вернуться в международные соревнования как "индивидуальные спортсмены", МОК рекомендовал гражданам стран-агрессоров соревноваться "только в нейтральном статусе".

По словам украинской саблистки, олимпийской чемпионки и шестикратной чемпионки мира Ольги Харлан, "даже нейтральный статус россиян ничего не изменит", поскольку "они являются инструментами пропаганды Путина".

"Их флаг запятнан кровью, но даже без него они вернутся в Россию и будут праздновать свои победы, гордиться своей силой", – сказала она, добавив, что президент МОК "не хочет видеть реальность".

Олимпийский чемпион по боксу в сверхтяжелой категории, многократный чемпион мира среди профессионалов Кличко заявил, что решение МОК об участии россиян и белорусов под "нейтральным флагом" – это "фальшивое знамя". Он назвал Баха тем, кто "служит России".

"Томас Бах служит цветам и интересам России. Это решение МОК загрязняет олимпийский дух и похоже на эту войну: это нонсенс", – написал он.

1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что разрешит участие спортсменам РФ под нейтральным флагом. Президент Зеленский в ответ заявил, что РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее.

20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаду.

27 марта Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша обратились в МОК с общим заявлением о недопущении российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям

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Мілана Головань

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