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Гутцайт заперечує, що не пускає гросмейстера Іванчука у Баку. Звинуватив РФ у "розхитуванні"

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 13:27
Гутцайт заперечує, що не пускає гросмейстера Іванчука у Баку. Звинуватив РФ у
Вадим Гутцайт (Фото: КМДА)

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, заперечив, що відмовив 54-річному шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку у виїзді за кордон для участі у змаганнях у Баку, заявивши, що цю історію нібито "розхитує федерація шахів Росії".

Міжнародна федерація шахів стверджує, що Гутцайт не надає дозволу на виїзд з країни Іванчуку для участі в Кубку світу-2023, що відбудеться 29 липня в Баку. 

Щоб вирішити цю ситуацію, деякі з найкращих гросмейстерів світу підписали відкритий лист до міністра.

Сам Гутцайт заявив, що начебто не отримував жодного листа, заперечивши, що отримав запит на перетин Іванчуком кордону.

На його думку, історію в ЗМІ "розхитують" у російській федерації та самій FIDE, очолюваній росіянином Аркадієм Дворковичем.

"Всесвітня федерація шахів, якою керує росіянин Дворкович, розхитує цю ситуацію, бо на цих змаганнях змагатимуться росіяни. Ми працюємо, як і працювали, у нас практично всі спортсмени перетинають кордон", – заявив він.

ДОВІДКА. Василь Іванчук – один із найсильніших українських шахістів усіх часів, у 1990–2000-х роках входив до десятки найкращих на планеті. Він є віцечемпіоном світу за версією FIDE 2002 року, а також чемпіоном Європи 2004 року, чемпіоном світу з бліцу 2007 року, чемпіоном світу зі швидких шахів 2016 року та чотириразовим переможцем шахових олімпіад: 1988, 1990, 2004 і 2010 років.

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Мілана Головань
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спортВадим Гутцайтшахивасиль іванчук
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