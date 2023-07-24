Гутцайт заперечує, що не пускає гросмейстера Іванчука у Баку. Звинуватив РФ у "розхитуванні"

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, заперечив, що відмовив 54-річному шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку у виїзді за кордон для участі у змаганнях у Баку, заявивши, що цю історію нібито "розхитує федерація шахів Росії".

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Міжнародна федерація шахів стверджує, що Гутцайт не надає дозволу на виїзд з країни Іванчуку для участі в Кубку світу-2023, що відбудеться 29 липня в Баку.

Щоб вирішити цю ситуацію, деякі з найкращих гросмейстерів світу підписали відкритий лист до міністра.

Сам Гутцайт заявив, що начебто не отримував жодного листа, заперечивши, що отримав запит на перетин Іванчуком кордону.

На його думку, історію в ЗМІ "розхитують" у російській федерації та самій FIDE, очолюваній росіянином Аркадієм Дворковичем.

"Всесвітня федерація шахів, якою керує росіянин Дворкович, розхитує цю ситуацію, бо на цих змаганнях змагатимуться росіяни. Ми працюємо, як і працювали, у нас практично всі спортсмени перетинають кордон", – заявив він.

ДОВІДКА. Василь Іванчук – один із найсильніших українських шахістів усіх часів, у 1990–2000-х роках входив до десятки найкращих на планеті. Він є віцечемпіоном світу за версією FIDE 2002 року, а також чемпіоном Європи 2004 року, чемпіоном світу з бліцу 2007 року, чемпіоном світу зі швидких шахів 2016 року та чотириразовим переможцем шахових олімпіад: 1988, 1990, 2004 і 2010 років.

1 лютого 2023 року оргкомітет Олімпіади-2024 заявив, що дозволить участь спортсменам РФ під "нейтральним прапором". Президент Зеленський у відповідь заявив, що "РФ вбиває під різною символікою, а іноді й зовсім без неї".

Станом на 20 лютого уряди 34 країн звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади.

31 березня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов з посиланням на заяву Гутцайта заявив, що українські спортсмени не братимуть участі у турнірах, де будуть представлені учасники з Росії чи Білорусі.

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