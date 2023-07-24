Гутцайт заперечує, що не пускає гросмейстера Іванчука у Баку. Звинуватив РФ у "розхитуванні"
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, заперечив, що відмовив 54-річному шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку у виїзді за кордон для участі у змаганнях у Баку, заявивши, що цю історію нібито "розхитує федерація шахів Росії".
Міжнародна федерація шахів стверджує, що Гутцайт не надає дозволу на виїзд з країни Іванчуку для участі в Кубку світу-2023, що відбудеться 29 липня в Баку.
Щоб вирішити цю ситуацію, деякі з найкращих гросмейстерів світу підписали відкритий лист до міністра.
Сам Гутцайт заявив, що начебто не отримував жодного листа, заперечивши, що отримав запит на перетин Іванчуком кордону.
На його думку, історію в ЗМІ "розхитують" у російській федерації та самій FIDE, очолюваній росіянином Аркадієм Дворковичем.
"Всесвітня федерація шахів, якою керує росіянин Дворкович, розхитує цю ситуацію, бо на цих змаганнях змагатимуться росіяни. Ми працюємо, як і працювали, у нас практично всі спортсмени перетинають кордон", – заявив він.
- 1 лютого 2023 року оргкомітет Олімпіади-2024 заявив, що дозволить участь спортсменам РФ під "нейтральним прапором". Президент Зеленський у відповідь заявив, що "РФ вбиває під різною символікою, а іноді й зовсім без неї".
- Станом на 20 лютого уряди 34 країн звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади.
- 31 березня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов з посиланням на заяву Гутцайта заявив, що українські спортсмени не братимуть участі у турнірах, де будуть представлені учасники з Росії чи Білорусі.
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