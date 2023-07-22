Відому російську тенісистку не пустили до Польщі. У 2014 році вона дякувала Путіну
Польські прикордонники не пустили до своєї країни відому російську тенісистку та колишню другу ракетку світу Віру Звонарьову, яка мала брати участь у турнірі Poland Open 23 липня. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ Польщі.
Зазначається, що вона намагалася в'їхати в Польщу, використовуючи візу, видану Францією, коли летіла з Белграда до Варшави.
Після прильоту з Сербії Звонарьова залишилася в транзитній зоні Варшавського аеропорту імені Шопена і після 12:00 за місцевим часом 22 липня вилетіла до Чорногорії, додали у відомстві.
У МВС Польщі заявили, що росіянка входить до списку осіб, перебування яких на території Польщі є небажаним, тож прикордонники не впустили її з міркувань державної безпеки та охорони громадського порядку.
"Польща послідовно виступає проти режимів Путіна і Лукашенка, відмовляючи у в'їзді до нашої країни особам, які підтримують дії Росії та Білорусі", – йдеться у заяві.
У 2014 році Звонарьова подякувала російському диктатору Володимиру Путіну в соцмережах за "звернення до всіх народів і публічне пояснення позиції" з приводу окупації російськими загарбниками українського Криму.
- 1 лютого 2023 року оргкомітет Олімпіади-2024 заявив, що дозволить участь спортсменам РФ під "нейтральним прапором". Президент Зеленський у відповідь заявив, що "РФ вбиває під різною символікою, а іноді й зовсім без неї".
- Станом на 20 лютого уряди 34 країн звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади.
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