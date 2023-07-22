Известную российскую теннисистку не пустили в Польшу. В 2014 году она благодарила Путина

Польские пограничники не пустили в свою страну известную российскую теннисистку и бывшую вторую ракетку мира Веру Звонареву, которая должна была участвовать в турнире Poland Open 23 июля. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел Польши.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что она пыталась въехать в Польшу, используя визу, выданную Францией, когда летела из Белграда в Варшаву.

После прилета из Сербии Звонарева осталась в транзитной зоне Варшавского аэропорта имени Шопена и после 12:00 по местному времени 22 июля вылетела в Черногорию, добавили в ведомстве.

В МВД Польши заявили, что россиянка находится в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно, поэтому пограничники не пустили ее из соображений государственной безопасности и охраны общественного порядка.

"Польша последовательно выступает против режимов Путина и Лукашенко, отказывая во въезде в нашу страну лицам, поддерживающим действия России и Беларуси", – говорится в заявлении.

В 2014 году Звонарева поблагодарила российского диктатора Владимира Путина в соцсетях за "обращение ко всем народам и публичное объяснение позиции" по поводу оккупации российскими захватчиками украинского Крыма.

1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что позволит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Президент Зеленский в ответ заявил, что "РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее".

По состоянию на 20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.

Читайте также: Минспорта не пускает шахматного гроссмейстера Иванчука на Кубок мира в Баку – FIDE

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.