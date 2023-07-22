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Известную российскую теннисистку не пустили в Польшу. В 2014 году она благодарила Путина

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22.07.2023, 18:50
Известную российскую теннисистку не пустили в Польшу. В 2014 году она благодарила Путина - Фото
Вера Звонарева (Фото: ресурс пропагандистов)

Польские пограничники не пустили в свою страну известную российскую теннисистку и бывшую вторую ракетку мира Веру Звонареву, которая должна была участвовать в турнире Poland Open 23 июля. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел Польши.

Отмечается, что она пыталась въехать в Польшу, используя визу, выданную Францией, когда летела из Белграда в Варшаву.

После прилета из Сербии Звонарева осталась в транзитной зоне Варшавского аэропорта имени Шопена и после 12:00 по местному времени 22 июля вылетела в Черногорию, добавили в ведомстве.

В МВД Польши заявили, что россиянка находится в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно, поэтому пограничники не пустили ее из соображений государственной безопасности и охраны общественного порядка.

"Польша последовательно выступает против режимов Путина и Лукашенко, отказывая во въезде в нашу страну лицам, поддерживающим действия России и Беларуси", – говорится в заявлении.

В 2014 году Звонарева поблагодарила российского диктатора Владимира Путина в соцсетях за "обращение ко всем народам и публичное объяснение позиции" по поводу оккупации российскими захватчиками украинского Крыма.

Скриншот з Twitter

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Милана Головань
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