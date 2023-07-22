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Минспорта не пускает шахматного гроссмейстера Иванчука на Кубок мира в Баку – FIDE

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22.07.2023, 15:30
Минспорта не пускает шахматного гроссмейстера Иванчука на Кубок мира в Баку – FIDE - Фото
Василий Иванчук (Фото: FIDE)

Международная федерация шахмат утверждает, что министерство молодежи и спорта не дает разрешения на выезд из страны 54-летнему украинскому шахматному гроссмейстеру Василию Иванчуку для участия в Кубке мира-2023, который состоится 29 июля в Баку.

В федерации подчеркивают, что Иванчук получил wild card (официальное приглашение на участие в соревнованиях, – Ред.) от FIDE.

Поскольку украинскому гроссмейстеру нет 60 лет, он, согласно законодательству, должен получить разрешение на выезд от Минспорта, однако, как утверждают в международной федерации шахмат, разрешение Иванчук не получил.

"Такое разрешение не было предоставлено. Официальный запрос от организаторов чемпионата мира, Азербайджанской шахматной федерации также был отклонен", – говорится в сообщении.

Чтобы разрешить эту ситуацию, некоторые из лучших гроссмейстеров мира подписали открытое письмо министру молодежи и спорту Вадиму Гутцайту, добавляют в FIDE.

Фото: FIDE

LIGA.net с официальным запросом обратилась в пресс-службу министра спорта за комментариями и разъяснениями позиции Минспорта. На момент выхода новости ответ не был получен.

СПРАВКА. Василий Иванчук – один из сильнейших украинских шахматистов всех времен, в 1990–2000-х годах входил в десятку лучших на планете. Он является вицечемпионом мира по версии FIDE 2002 года, а также чемпионом Европы 2004 года, чемпионом мира по блицу 2007 года, чемпионом мира по быстрым шахматам 2016 года и четырехкратным победителем шахматных олимпиад: 1988, 1990, 2004.

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Милана Головань
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войнаВадим Гутцайтвасилий иванчукСпортшахматы
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