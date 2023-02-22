Министр спорта допускает участие в Олимпиаде спортсменов России и Беларуси – как беженцев
Единственный вариант допуска российских и беларуских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже – участие их в качестве беженцев. Об этом сказал министр спорта, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт в эфире телемарафона.
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"Мы стоим на позиции, чтобы их там не было. Но мы моделируем ситуацию... вариант, который уже предложил мой коллега, министр туризма и спорта Польши Камиль Бортничук, чтобы они выступали, например, как беженцы. Там есть определенная группа, которая выступает на Олимпийских играх как беженцы", – сказал Гутцайт.
Министр пояснил, что в случае выступления в качестве беженцев российским и беларуским спортсменам надо будет отказаться от гражданства своих стран и осудить войну России против Украины.
"Есть только такое условие, которое, я уверен, что они не примут. Такой критерий может быть, если они их будут допускать. Я так вижу ситуацию, других условий я не вижу", – добавил он.
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