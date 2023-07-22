Мінспорту не пускає шахового гросмейстера Іванчука на Кубок світу в Баку – FIDE

Міжнародна федерація шахів стверджує, що міністерство молоді та спорту не надає дозволу на виїзд з країни 54-річному українському шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку для участі в Кубку світу-2023, що відбудеться 29 липня в Баку.

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У федерації наголошують, що Іванчук отримав wild card (офіційне запрошення на участь у змаганнях, – Ред.) від FIDE.

Оскільки українському гросмейстеру немає 60 років, він, згідно з законодавством, має отримати дозвіл на виїзд від Мінспорту, проте, як стверджують у міжнародній федерації шахів, дозвіл Іванчук не отримав.

"Такий дозвіл не був наданий. Офіційний запит від організаторів чемпіонату світу, Азербайджанської шахової федерації, також був відхилений", – йдеться у повідомленні.

Щоб вирішити цю ситуацію, деякі з найкращих гросмейстерів світу підписали відкритий лист до міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, додають у FIDE.

LIGA.net з офіційним запитом звернулася до пресслужби міністра спорту за коментарями та роз'ясненнями позиції Мінспорту. На момент виходу новини відповідь не була отримала.

ДОВІДКА. Василь Іванчук – один із найсильніших українських шахістів усіх часів, у 1990–2000-х роках входив у десятку найкращих на планеті. Він є віцечемпіоном світу за версією FIDE 2002 року, а також чемпіоном Європи 2004 року, чемпіоном світу з бліцу 2007 року, чемпіоном світу зі швидких шахів 2016 року та чотириразовим переможцем шахових олімпіад: 1988, 1990, 2004 і 2010 років.

1 лютого 2023 року оргкомітет Олімпіади-2024 заявив, що дозволить участь спортсменам РФ під "нейтральним прапором". Президент Зеленський у відповідь заявив, що "РФ вбиває під різною символікою, а іноді й зовсім без неї".

Станом на 20 лютого уряди 34 країн звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади.

31 березня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов з посиланням на заяву Гутцайта заявив, що українські спортсмени не братимуть участь у турнірах, де будуть представлені учасники з Росії чи Білорусі.

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