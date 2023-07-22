RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Мінспорту не пускає шахового гросмейстера Іванчука на Кубок світу в Баку – FIDE

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 15:30
Мінспорту не пускає шахового гросмейстера Іванчука на Кубок світу в Баку – FIDE - Фото
Василь Іванчук (Фото: FIDE)

Міжнародна федерація шахів стверджує, що міністерство молоді та спорту не надає дозволу на виїзд з країни 54-річному українському шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку для участі в Кубку світу-2023, що відбудеться 29 липня в Баку. 

У федерації наголошують, що Іванчук отримав wild card (офіційне запрошення на участь у змаганнях, – Ред.) від FIDE. 

Оскільки українському гросмейстеру немає 60 років, він, згідно з законодавством, має отримати дозвіл на виїзд від Мінспорту, проте, як стверджують у міжнародній федерації шахів, дозвіл Іванчук не отримав.

"Такий дозвіл не був наданий. Офіційний запит від організаторів чемпіонату світу, Азербайджанської шахової федерації, також був відхилений", – йдеться у повідомленні.

Щоб вирішити цю ситуацію, деякі з найкращих гросмейстерів світу підписали відкритий лист до міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, додають у FIDE.

Фото: FIDE

LIGA.net з офіційним запитом звернулася до пресслужби міністра спорту за коментарями та роз'ясненнями позиції Мінспорту. На момент виходу новини відповідь не була отримала.

ДОВІДКА. Василь Іванчук – один із найсильніших українських шахістів усіх часів, у 1990–2000-х роках входив у десятку найкращих на планеті. Він є віцечемпіоном світу за версією FIDE 2002 року, а також чемпіоном Європи 2004 року, чемпіоном світу з бліцу 2007 року, чемпіоном світу зі швидких шахів 2016 року та чотириразовим переможцем шахових олімпіад: 1988, 1990, 2004 і 2010 років.

Читайте також: Міністр спорту припускає участь в Олімпіаді спортсменів Росії та Білорусі – як біженців

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаВадим Гутцайтвасиль іванчукспортшахи
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 