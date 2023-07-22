Мінспорту не пускає шахового гросмейстера Іванчука на Кубок світу в Баку – FIDE
Міжнародна федерація шахів стверджує, що міністерство молоді та спорту не надає дозволу на виїзд з країни 54-річному українському шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку для участі в Кубку світу-2023, що відбудеться 29 липня в Баку.
У федерації наголошують, що Іванчук отримав wild card (офіційне запрошення на участь у змаганнях, – Ред.) від FIDE.
Оскільки українському гросмейстеру немає 60 років, він, згідно з законодавством, має отримати дозвіл на виїзд від Мінспорту, проте, як стверджують у міжнародній федерації шахів, дозвіл Іванчук не отримав.
"Такий дозвіл не був наданий. Офіційний запит від організаторів чемпіонату світу, Азербайджанської шахової федерації, також був відхилений", – йдеться у повідомленні.
Щоб вирішити цю ситуацію, деякі з найкращих гросмейстерів світу підписали відкритий лист до міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, додають у FIDE.
LIGA.net з офіційним запитом звернулася до пресслужби міністра спорту за коментарями та роз'ясненнями позиції Мінспорту. На момент виходу новини відповідь не була отримала.
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