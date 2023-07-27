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Україна більше не бойкотує змагання з росіянами та білорусами у нейтральному статусі

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 07:09
Україна більше не бойкотує змагання з росіянами та білорусами у нейтральному статусі - Фото
Ольга Харлан (Фото: ЕРА)

Міністерство молоді та спорту дозволило українським атлетам виступати разом із росіянами та білорусами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі. Про це йдеться у відповідному наказі від 26 липня.

Мінспорту змінило текст наказу про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де присутні атлети з Росії чи Білорусі. Тепер участь українських спортсменів у змаганнях буде заборонено тільки у разі, якщо російські та білоруські спортсмени виступатимуть під національними прапорами та символіками.

Відповідно, участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях, де виступають росіяни чи білоруси у нейтральному статусі, відтепер дозволена.

Напередодні глава міністерства Вадим Гутцайт припускав, що Україна припинить бойкотування змагань зі спортсменами з Росії та Білорусі. Він заявляв, що, ймовірно, це станеться після того, як Росію та Білорусь не запросять на Олімпіаду-2024 у статусі країн.

Вчора, 26 липня, МОК запросив на Олімпіаду в Парижі 203 країни, виключивши зі списку Росію і Білорусь.

Читайте також: Гутцайт заперечує, що не пускає гросмейстера Іванчука у Баку. Звинуватив РФ у "розхитуванні"

Мілана Головань
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