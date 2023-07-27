Україна більше не бойкотує змагання з росіянами та білорусами у нейтральному статусі

Міністерство молоді та спорту дозволило українським атлетам виступати разом із росіянами та білорусами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі. Про це йдеться у відповідному наказі від 26 липня.

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Мінспорту змінило текст наказу про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де присутні атлети з Росії чи Білорусі. Тепер участь українських спортсменів у змаганнях буде заборонено тільки у разі, якщо російські та білоруські спортсмени виступатимуть під національними прапорами та символіками.

Відповідно, участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях, де виступають росіяни чи білоруси у нейтральному статусі, відтепер дозволена.

Напередодні глава міністерства Вадим Гутцайт припускав, що Україна припинить бойкотування змагань зі спортсменами з Росії та Білорусі. Він заявляв, що, ймовірно, це станеться після того, як Росію та Білорусь не запросять на Олімпіаду-2024 у статусі країн.

Вчора, 26 липня, МОК запросив на Олімпіаду в Парижі 203 країни, виключивши зі списку Росію і Білорусь.

1 лютого 2023 року оргкомітет Олімпіади-2024 заявив, що дозволить участь спортсменам РФ під "нейтральним прапором". Президент Зеленський у відповідь заявив, що "РФ вбиває під різною символікою, а іноді й зовсім без неї".

Станом на 20 лютого уряди 34 країн звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади.

31 березня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов з посиланням на заяву Гутцайта заявив, що українські спортсмени не братимуть участь у турнірах, де будуть представлені учасники з Росії чи Білорусі.

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