Україна більше не бойкотує змагання з росіянами та білорусами у нейтральному статусі
Міністерство молоді та спорту дозволило українським атлетам виступати разом із росіянами та білорусами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі. Про це йдеться у відповідному наказі від 26 липня.
Мінспорту змінило текст наказу про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де присутні атлети з Росії чи Білорусі. Тепер участь українських спортсменів у змаганнях буде заборонено тільки у разі, якщо російські та білоруські спортсмени виступатимуть під національними прапорами та символіками.
Відповідно, участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях, де виступають росіяни чи білоруси у нейтральному статусі, відтепер дозволена.
Напередодні глава міністерства Вадим Гутцайт припускав, що Україна припинить бойкотування змагань зі спортсменами з Росії та Білорусі. Він заявляв, що, ймовірно, це станеться після того, як Росію та Білорусь не запросять на Олімпіаду-2024 у статусі країн.
Вчора, 26 липня, МОК запросив на Олімпіаду в Парижі 203 країни, виключивши зі списку Росію і Білорусь.
- 1 лютого 2023 року оргкомітет Олімпіади-2024 заявив, що дозволить участь спортсменам РФ під "нейтральним прапором". Президент Зеленський у відповідь заявив, що "РФ вбиває під різною символікою, а іноді й зовсім без неї".
- Станом на 20 лютого уряди 34 країн звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади.
- 31 березня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов з посиланням на заяву Гутцайта заявив, що українські спортсмени не братимуть участь у турнірах, де будуть представлені учасники з Росії чи Білорусі.
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