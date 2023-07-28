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Харлан отменили дисквалификацию, а в фехтовании больше не будет рукопожатий

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 21:52
Харлан отменили дисквалификацию, а в фехтовании больше не будет рукопожатий - Фото
Ольга Харлан

Украинской спортсменке-фехтовальщице Ольге Харлан отменили дисквалификацию. Ранее ей выдали черную карточку из-за отказа пожать руку сопернице из России. Это правило также решили упразднить, сообщает La Repubblica со ссылкой на решение Международной федерации фехтования.

Харлан сможет выступать в командном зачете на Чемпионате мира в Милане, решающем для отбора на Олимпиаду в Париже 2024 года.

Федерация "поддалась" призыву Международного олимпийского комитета, который вмешался после скандала и попросил отнестись к украинским спортсменам с пониманием, отмечает издание.

Также на конференции объявили об изменении правил фехтования. Традиционное рукопожатие в конце поединка будет "немедленно" заменено дистанционным приветствием.

Это позволит украинцам не подходить к россиянам, даже если те будут бороться как нейтральные спортсмены.

Смотрите также: Харлан: Россия терроризирует спорт, правила должны измениться – видео

Артём Джерипа
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российские спортсменырукопожатиефехтованиеольга харлан
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