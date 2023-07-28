Украинская спортсменка-фехтовальщица Ольга Харлан поблагодарила за поддержку и прокомментировала свою дисквалификацию по Чемпионату мира из-за "неспортивного жеста" к российской сопернице. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram.

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"Страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, терроризирует и спорт", – прокомментировала она.

Харлан сказала, что не хотела пожимать руку спортсменке из РФ и действовала "своим сердцем".

На нее сильно повлияло решение судей о дисквалификации.

"Когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать и дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Настолько, что я кричала от боли", – сказала она.

Однако потом спортсменка "начала оживать" благодаря реакции людей.

Она поблагодарила всех, кто высказывается в ее поддержку.

"Вы знаете, никого никогда нельзя принудить к миру. Особенно украинцев. Никогда, никаким рукопожатием", – сказала спортсменка.

По мнению Харлан, эти правила должны измениться, потому что меняется мир.

26 июля Минспорта разрешило украинским атлетам выступать вместе с россиянами и белорусами, если те примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

27 июля Харлан победила россиянку Анну Смирнову, выступавшую в "нейтральном" статусе. После этого украинская спортсменка отказалась пожимать руку сопернице, выставив перед собой саблю.

После этого Харлан была дисквалифицирована из-за якобы "неспортивного жеста".

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