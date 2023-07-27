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Кулеба: Харлан поступила с россиянкой достойно, верните ее на соревнования

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 17:14
Кулеба: Харлан поступила с россиянкой достойно, верните ее на соревнования - Фото
Ольга Харлан и Анна Смирнова (Фото - Twitter Dmytro Kuleba)

После победы в поединке с российской спортсменкой Ольга Харлан повела себя достойно, ее дисквалификация несправедлива. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Анна Смирнова проиграла в честных соревнованиях и решила "сыграть грязно" с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан выиграла честный поединок и вела себя достойно", – написал министр.

Он призвал Международную федерацию фехтования
отменить дисквалификацию Харлан и позволить ей участвовать в соревнованиях.

Фото – скриншот

Ранее сегодня сообщалось, что украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в первом раунде чемпионата мира-2023.

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Сергей Бережной
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дмитрий кулебафехтованиеольга харлан
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