Кулеба: Харлан поступила с россиянкой достойно, верните ее на соревнования

После победы в поединке с российской спортсменкой Ольга Харлан повела себя достойно, ее дисквалификация несправедлива. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Анна Смирнова проиграла в честных соревнованиях и решила "сыграть грязно" с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан выиграла честный поединок и вела себя достойно", – написал министр.

Он призвал Международную федерацию фехтования

отменить дисквалификацию Харлан и позволить ей участвовать в соревнованиях.

Ранее сегодня сообщалось, что украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в первом раунде чемпионата мира-2023.

1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что позволит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Президент Зеленский в ответ заявил, что "РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее".

По состоянию на 20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде.

26 июля Минспорта разрешило украинским атлетам выступать вместе с россиянами и беларусами, если те примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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