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Кулеба: Харлан вчинила з росіянкою гідно, поверніть її на змагання

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 17:14
Кулеба: Харлан вчинила з росіянкою гідно, поверніть її на змагання - Фото
Ольга Харлан та Ганна Смирнова (Фото - Twitter Dmytro Kuleba)

Після перемоги у поєдинку з російською спортсменкою Ольга Харлан повелася гідно, її дискваліфікація несправедлива. Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

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"Ганна Смирнова програла у чесних змаганнях і вирішила "зіграти брудно" з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Ольга Харлан виграла чесний поєдинок і поводилася гідно", – написав міністр.

Він закликав Міжнародну федерацію фехтування
скасувати дискваліфікацію Харлан та дозволити їй брати участь у змаганнях.

Фото – скриншот

Раніше сьогодні повідомлялося, що українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували за відмову потиснути руку росіянці Ганні Смирновій, яку вона перемогла в першому раунді чемпіонату світу-2023.

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Сергій Бережний
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