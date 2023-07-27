Кулеба: Харлан вчинила з росіянкою гідно, поверніть її на змагання
Після перемоги у поєдинку з російською спортсменкою Ольга Харлан повелася гідно, її дискваліфікація несправедлива. Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Ганна Смирнова програла у чесних змаганнях і вирішила "зіграти брудно" з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Ольга Харлан виграла чесний поєдинок і поводилася гідно", – написав міністр.
Він закликав Міжнародну федерацію фехтування
скасувати дискваліфікацію Харлан та дозволити їй брати участь у змаганнях.
Раніше сьогодні повідомлялося, що українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували за відмову потиснути руку росіянці Ганні Смирновій, яку вона перемогла в першому раунді чемпіонату світу-2023.
- 1 лютого 2023 року оргкомітет Олімпіади-2024 заявив, що дозволить участь спортсменам РФ під "нейтральним прапором". Президент Зеленський у відповідь заявив, що "РФ вбиває під різною символікою, а іноді й зовсім без неї".
- Станом на 20 лютого уряди 34 країн звернулися до МОКу із закликом не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпіади.
- 26 липня Мінспорту дозволило українським атлетам виступати разом із росіянами та білорусами, якщо ті візьмуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.
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