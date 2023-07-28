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Харлан: Росія тероризує спорт, правила повинні змінитись – відео видео

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 00:15
Відео: Instagram
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Українська спортсменка-фехтувальниця Ольга Харлан подякувала за підтримку та прокоментувала свою дискваліфікацію з Чемпіонату світу через "неспортивний жест" до російської суперниці. Відповідне відео вона опублікувала в Instagram.

"Країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, тероризує і спорт", – прокоментувала вона.

Харлан сказала, що не хотіла тиснути руку спортсменці з РФ і діяла "своїм серцем".

На неї сильно вплинуло рішення суддів про дискваліфікацію.

"Коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати і дати мені чорну картку, звісно, це мене вбило. Настільки, що я кричала від болю", – сказала вона.

Проте потім спортсменка "почала оживати" завдяки реакції людей.

Вона подякувала усім, хто висловлюється на її підтримку.

"Ви знаєте, нікого ніколи не можна примусити до миру. Особливо українців. Ніколи, ніяким рукостисканням", – сказала спортсменка.

На думку Харлан, ці правила повинні змінитися, тому що змінюється світ.

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Артем Джеріпа
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війназверненняольга харланфехтуванняросійські спортсмени
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