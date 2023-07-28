Харлан скасували дискваліфікацію, а у фехтуванні більше не буде рукостискань

Українській спортсменці-фехтувальниці Ользі Харлан скасували дискваліфікацію. Раніше їй видали чорну картку через відмову потиснути руку суперниці з Росії. Це правило також вирішили скасувати, повідомляє La Repubblica з посиланням на рішення Міжнародної федерації фехтування.

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Харлан зможе виступати в командному заліку на Чемпіонаті світу в Мілані, вирішальному для відбору на Олімпіаду в Парижі 2024 року.

Федерація "піддалася" заклику Міжнародного олімпійського комітету, який втрутився після скандалу та попросив поставитись до українських спортсменів з розумінням, зауважує видання.

Також на конференції оголосили про зміну правил фехтування. Традиційне рукостискання вкінці поєдинку буде "негайно" замінено на дистанційне вітання.

Це дозволить українцям не підходити до росіян, навіть якщо ті змагатимуться як нейтральні спортсмени.

26 липня Мінспорту дозволило українським атлетам виступати разом із росіянами та білорусами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

27 липня Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову, що виступала у "нейтральному" статусі. Після цього українська спортсменка відмовилася тиснути руку суперниці, виставивши перед собою шаблю.

Після цього Харлан була дискваліфікована через нібито "неспортивний жест".

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