RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Харлан скасували дискваліфікацію, а у фехтуванні більше не буде рукостискань

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 21:52
Харлан скасували дискваліфікацію, а у фехтуванні більше не буде рукостискань - Фото
Ольга Харлан

Українській спортсменці-фехтувальниці Ользі Харлан скасували дискваліфікацію. Раніше їй видали чорну картку через відмову потиснути руку суперниці з Росії. Це правило також вирішили скасувати, повідомляє La Repubblica з посиланням на рішення Міжнародної федерації фехтування.

Харлан зможе виступати в командному заліку на Чемпіонаті світу в Мілані, вирішальному для відбору на Олімпіаду в Парижі 2024 року.

Федерація "піддалася" заклику Міжнародного олімпійського комітету, який втрутився після скандалу та попросив поставитись до українських спортсменів з розумінням, зауважує видання.

Також на конференції оголосили про зміну правил фехтування. Традиційне рукостискання вкінці поєдинку буде "негайно" замінено на дистанційне вітання.

Це дозволить українцям не підходити до росіян, навіть якщо ті змагатимуться як нейтральні спортсмени.

Дивіться також: Харлан: Росія тероризує спорт, правила повинні змінитись – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ольга харланфехтуванняросійські спортсменирукостискання
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 