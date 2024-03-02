Украинка Харлан завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях
Украинская спортсменка Ольга Харлан 2 марта завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.
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Этап в Греции, который также является зачетным стартом к олимпийскому рейтингу, – третий в этом сезоне Кубок мира по фехтованию на саблях.
На старте турнира Харлан одержала три победы подряд – над Келли Люзинье из Франции, Полиной Касперович из Азербайджана и Магдой Скарбонкевич из США.
Бронзовую медаль Харлан одержала победу в 1/4 финала против двукратной чемпионки мира Мисаки Эмуры из Японии (15:8).
- 27 июля 2023 года Харлан в первом раунде чемпионата мира победила россиянку Анну Смирнову, выступавшую в "нейтральном" статусе. Украинская спортсменка отказалась пожимать руку сопернице, выставив перед собой саблю.
- После этого Харлан была дисквалифицирована из-за якобы "неспортивного жеста".
- Ситуация вызвала резонанс, и Харлан впоследствии отменили дисквалификацию, а правило о рукопожатии решили заменить дистанционным приветствием.