Украинка Харлан завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях

На старте турнира Харлан одержала три победы подряд – над спортсменками из Франции, Азербайджана и США

Ольга Харлан (Фото - ЕРА)

Украинская спортсменка Ольга Харлан 2 марта завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Этап в Греции, который также является зачетным стартом к олимпийскому рейтингу, – третий в этом сезоне Кубок мира по фехтованию на саблях.

На старте турнира Харлан одержала три победы подряд – над Келли Люзинье из Франции, Полиной Касперович из Азербайджана и Магдой Скарбонкевич из США.

Бронзовую медаль Харлан одержала победу в 1/4 финала против двукратной чемпионки мира Мисаки Эмуры из Японии (15:8).