Українка Харлан виборола бронзу на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях

На старті турніру Харлан отримала три перемоги поспіль – над спортсменками із Франції, Азербайджану та США

Ольга Харлан (Фото - ЕРА)

Українська спортсменка Ольга Харлан 2 березня виборола бронзову медаль на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях, повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

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Етап у Греції, який також є заліковим стартом до олімпійського рейтингу, є третім у цьому сезоні Кубка світу з фехтування на шаблях.

На старті турніру Харлан отримала три перемоги поспіль – над Келлі Люзиньє із Франції, Поліною Каспярович із Азербайджану та Магдою Скарбонкевич із США.

Бронзову медаль Харлан виборола після перемоги в 1/4 фіналу проти двократної чемпіонки світу Місакі Емури з Японії (15:8).