Українка Харлан виборола бронзу на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях
Українська спортсменка Ольга Харлан 2 березня виборола бронзову медаль на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях, повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.
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Етап у Греції, який також є заліковим стартом до олімпійського рейтингу, є третім у цьому сезоні Кубка світу з фехтування на шаблях.
На старті турніру Харлан отримала три перемоги поспіль – над Келлі Люзиньє із Франції, Поліною Каспярович із Азербайджану та Магдою Скарбонкевич із США.
Бронзову медаль Харлан виборола після перемоги в 1/4 фіналу проти двократної чемпіонки світу Місакі Емури з Японії (15:8).
- 27 липня 2023-го Харлан у першому раунді чемпіонату світу перемогла росіянку Анну Смірнову, що виступала у "нейтральному" статусі. Українська спортсменка відмовилася тиснути руку суперниці, виставивши перед собою шаблю.
- Після цього Харлан була дискваліфікована через нібито "неспортивний жест".
- Ситуація викликала резонанс, і Харлан згодом скасували дискваліфікацію, а правило про рукостискання вирішили замінити на дистанційне вітання.