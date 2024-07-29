Украинка Харлан проиграла в полуфинале Олимпиады, но еще может сразиться за бронзу
Украинская саблистка Ольга Харлан проиграла в полуфинале на Олимпиаде в Париже.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Она уступила французской визави Саре Бальцер со счетом 15:7 (15 – максимальное количество очков).
Сегодня же украинская спортсменка победила в 1/16 японку Сихоми Фукусиму (15:9) и в 1/8 азербайджанку Анну Башту (15:6).
А в четвертьфинале Харлан одолела венгерскую оппонентку Анну Мартон (15:7).
Пока спортсменка все еще может претендовать на бронзу. Получит ли она ее – решится на поединке этим вечером.
- В 2023 году Харлан стала широко известна людям, далеким от спорта. 27 июля она победила россиянку Анну Смирнову, выступавшую в "нейтральном" статусе. После этого украинская спортсменка отказалась пожимать руку сопернице, выставив перед собой саблю.
- После этого Харлан дисквалифицировали из-за якобы "неспортивного жеста". Впрочем, впоследствии фехтовальщице отменили дисквалификацию, а еще и отменили рукопожатия в этом виде спорта.
- 2 марта 2024 года Харлан завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях.
Смотрите также: Украинский флаг посреди Сены. Церемония открытия Олимпийских игр в 10 фото