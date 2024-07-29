Украинка Харлан проиграла в полуфинале Олимпиады, но еще может сразиться за бронзу

Ольга Харлан (Фото: Mourad Balti Touati / EPA)

Украинская саблистка Ольга Харлан проиграла в полуфинале на Олимпиаде в Париже.

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Она уступила французской визави Саре Бальцер со счетом 15:7 (15 – максимальное количество очков).

Сегодня же украинская спортсменка победила в 1/16 японку Сихоми Фукусиму (15:9) и в 1/8 азербайджанку Анну Башту (15:6).

А в четвертьфинале Харлан одолела венгерскую оппонентку Анну Мартон (15:7).

Пока спортсменка все еще может претендовать на бронзу. Получит ли она ее – решится на поединке этим вечером.

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